В Крыму задержали готовившего теракт агента украинских спецслужб

ФСБ: В Крыму задержан агент СБУ, готовивший теракт на День России

В Крыму сотрудники силовых структур задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт на День России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Мужчина 1981 года рождения был задержан в Ялте. Украинские спецслужбы завербовали его при помощи мессенджера Telegram для совершения диверсий на территории республики.

По данным ведомства, россиянин должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством. Бомба была предназначена для места скопления полицейских, которые обеспечивали порядок во время празднования Дня России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в поселке Мостовской Краснодарского края.