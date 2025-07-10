В российском регионе предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

В поселке Мостовской Краснодарского края сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, 53-россиянин планировал поджечь административное здание и для этого изготовил зажигательную смесь. Фигуранта задержали на подходе к объекту.

Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.

Ранее ФСБ показала пять человек, устроивших теракты в Оренбурге, Краснодаре и Удмуртии. Во время допроса один из них пояснил, что искал работу в интернете и наткнулся на объявление о поджогах.