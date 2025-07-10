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11:51, 10 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В поселке Мостовской Краснодарского края сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, 53-россиянин планировал поджечь административное здание и для этого изготовил зажигательную смесь. Фигуранта задержали на подходе к объекту.

Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.

Ранее ФСБ показала пять человек, устроивших теракты в Оренбурге, Краснодаре и Удмуртии. Во время допроса один из них пояснил, что искал работу в интернете и наткнулся на объявление о поджогах.

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