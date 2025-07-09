Устроившие теракты в двух регионах России подростки попали на видео

ФСБ показала 5 человек, устроивших теракты в Оренбурге, Краснодаре и Удмуртии

Подростки, которых ранее задержали за теракты в Оренбургской области и республике Удмуртия, попали на видео ФСБ России. Ролик публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

На кадрах видно, как молодые люди поджигают что-то при помощи горючих материалов. Далее предположительных злоумышленников показывают в помещении, похожем на зал заседания. После этого на видео сотрудники силовых структур задерживают еще одного мужчину — жителя Краснодарского края.

Во время допроса он поясняет, что искал работу в интернете и наткнулся на объявление о поджоге вышки сотовой связи. За проделанную работу представители украинских спецслужб пообещали заплатить ему 25 тысяч рублей.

Всего по подозрению в поджогах железнодорожного оборудования и вышки сотовой связи на территориях Оренбургской области, Удмуртии и Краснодарского края силовики задержали пятерых россиян. Им всем предъявлено обвинение в теракте.

