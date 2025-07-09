Подростки устроили серию терактов в двух российских регионах

СК: Четверых подростков задержали за серию поджогов под Оренбургом и в Удмуртии

Сотрудники силовых структур задержали четверых подростков, которые устроили теракты в двух регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, подростки при помощи горючих материалов подожгли железнодорожное оборудование на территории Оренбургской области и республики Удмуртия. При этом, трое из них совершили преступление в мае текущего года, а последний — 17-летний житель Ижевска — в июне.

За это все четверо получили вознаграждение от представителей украинских спецслужб. Сейчас троим из них уже предъявили обвинение по статье о теракте, совершенном группой лиц.

Ранее сотрудники силовых структур предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области. Готовившего подрыв ликвидировали.