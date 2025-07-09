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09:52, 9 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе предотвратили теракт на мосту

ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Саратовской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Подрыв моста готовил сторонник организации, которая в России признана террористической и запрещена.

По данным ведомства, россиянин поддерживал контакты с украинской стороной и после совершения теракта планировал уехать в Украину для участия в боевых действиях. В момент изъятия самодельного взрывного устройства из тайника его поймали силовики. Мужчина оказал им вооруженное сопротивление, а те открыли ответный огонь и ликвидировали террориста.

Во время осмотра тайника сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет «Макарова», боеприпасы к нему, а также 11-килограммовую бомбу. Возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

Решается вопрос о возбуждении дело о приготовлении к теракту.

Ранее суд заключил под стражу москвича за подготовку теракта на 9 Мая.

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