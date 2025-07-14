Марочко: На нескольких участках фронта в ЛНР боеспособность ВСУ снизилась

На нескольких участках фронта в Луганской народной республике (ЛНР) замечено снижение боеспособности Вооружнных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в разговоре с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, проанализировав данные российского Минобороны.

Ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной, активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках. ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, имели тактические и стратегические успехи, — отметил собеседник агентства.

Военный эксперт добавил, что, хотя украинские подразделения и не допустили обрушения фронта, но на рядке участков заметны проблемы с боеспособностью военных. В то же время фиксируется рост ударов по прифронтовым районам региона.

Также Марочко сообщил, что за прошедшую неделю ВС России улучшили тактические позиции по переднему краю и продвинулись вглубь обороны ВСУ на рубежах ЛНР.

Ранее стало известно, что ВСУ начали отступать на севере ДНР. Они вынужденно покинули Зеленую Долину и передислоцировались на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее этого населенного пункта.