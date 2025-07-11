Марочко сообщил, что ВСУ вынуждены отступить из Зеленой Долины в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате поражений в боевых действиях вынуждены отступить из села Зеленая Долина на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«[Подразделения ВСУ] вынужденно покинули данный населенный пункт и передислоцировались на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее Зеленой Долины», — приводятся в публикации слова собеседника.

Военный эксперт добавил, что украинское командование перебросило выведенные подразделения в населенный пункт Колодези, однако там они также столкнулись с наступлением российских войск.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ перебросили наемников из шести стран НАТО под Харьков. По его словам, средства радиоэлектронной разведки зафиксировали иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения северо-западнее города.