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06:22, 11 июля 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили наемников из шести стран НАТО под Харьков

Марочко: ВСУ перебросили в бои под Харьков наемников из шести стран НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боях у Харькова направило подготовленных наемников минимум из шести стран-членов НАТО. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что средства радиоэлектронной разведки зафиксировали иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения северо-западнее Харькова. По словам собеседника агентства, характер и манера общения абонентов указывают на наличие у наемников западной военной подготовки и боевого опыта в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Сумскую область множество колумбийских наемников для удержания линии фронта. Как утверждает собеседник РИА Новости, наемниками «не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях».

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