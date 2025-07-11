РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область множество колумбийских наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили большое количество колумбийских наемников в Сумскую область. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, это сделано с целью удержания линии фронта. «В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. (...) Уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — уточнил он.

Как утверждает собеседник РИА Новости, наемниками «не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях».

Ранее стало известно, что командование батальона ВСУ дезертировало в Сумской области. В силовых структурах сообщили, что 150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении.