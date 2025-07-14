МИД Украины раскритиковал американского репортера за статью о ВСУ. Что именно возмутило Киев?

МИД Украины возмутился статьей NYT о вторжении ВСУ в Курскую область

Киев возмутился статьей журналистки New York Times (NYT) Нанны Хайтманн о последствиях вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Репортер провела шесть дней с бойцами спецназа «Ахмат» и побывала в нескольких деревнях после их освобождения. Результатом стал материал с названием «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию». Хайтманн заявила, что увидела тела местных жителей с пулевыми отверстиями, указав, что не знает, кто может быть причастен к этим преступлениям. Также она описала быт находившихся в оккупации гражданских лиц, оставшихся без еды, воды и лекарств.

«Тот, кто в NYT счел разумным опубликовать этот материал, принял самое глупое решение. Это не сбалансированность и не "другая точка зрения". Это просто позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение», — отреагировал на статью официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

При этом дипломат назвал военными преступниками российских бойцов, участвовавших в боях против ВСУ на курской земле.

ВСУ уличили в военных преступлениях в Курской области

5 июня глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова рассказала, что в селе Русское Поречное никому из оставшихся в селе жителей не удалось пережить оккупацию. Населенные пункты сельсовета оказались под контролем ВСУ с первых дней вторжения. На тот момент на территории сельсовета оставалось 92 человека.

При этом украинские военные и иностранные наемкики не проявляли жалость ни к детям, ни к старикам. В частности, стало известно, что трое подростков 10-12 лет пытались выехать из опасной зоны в селе Малая Локня, солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, им начали стрелять в спину. Еще одним резонансным случаем стал инцидент с появившимися в сети видео, на которых украинские военные в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его «русской свиньей». Позднее дочь пенсионера опознала останки своего отца и сообщила, что у него в животе была большая дыра.

Путин назвал цель и итоги атаки ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область носила политический характер. Цели Украины при вторжении на российскую территорию назвал президент России Владимир Путин. «Смысл и цель были только в одном — показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало, еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают, к тому же, если не больше», — обозначил глава государства.

Итогом вторжения для ВСУ стали массовые безвозвратные потери среди личного состава, добавил Путин. «Взяли, забрались к нам. В конечном счете мы их оттуда выбили», — сказал глава государства.

Потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них Владимир Путин президент России

По словам Путина, Украина сама себе создала проблемы, когда вторглась на территорию России, так как теперь линия боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) выросла. Именно вторжение ВСУ на территорию Курской области спровоцировало то, что российские войска оказались в Сумской области, заключил он.