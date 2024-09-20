Житель Суджи Мальцев: наемники ВСУ из Европы убивали людей, как тараканов

Житель Суджи Владимир Мальцев вспомнил о расправах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над мирными жителями во время вторжения в Курскую область. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, особенно рьяно в этом участвовали иностранцы из Европы, а также грузины. «Поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов», — сказал он. Мальцев также заявил, что украинцы предупреждали жителей, что, если те не уедут, то «придут наемники, они никого не оставят [в живых]».

Кроме того, житель поведал, что его односельчанам пришлось убегать от ВСУ всеми доступными способами. В частности, он рассказал о случае, когда многодетной семье пришлось вплавь преодолевать несколько рек, несмотря на то, что самому младшему из детей было не больше трех лет.

В конце августа стало известно, что бойцы ВСУ в Курской области лишили жизни трех детей. Замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что ЧП произошло в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны. «Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, им начали стрелять в спину», — заявил военный.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничную Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти и закрепиться на территории России.