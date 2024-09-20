Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:08, 20 сентября 2024Россия

Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи

Житель Суджи Мальцев: наемники ВСУ из Европы убивали людей, как тараканов

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Житель Суджи Владимир Мальцев вспомнил о расправах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над мирными жителями во время вторжения в Курскую область. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, особенно рьяно в этом участвовали иностранцы из Европы, а также грузины. «Поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов», — сказал он. Мальцев также заявил, что украинцы предупреждали жителей, что, если те не уедут, то «придут наемники, они никого не оставят [в живых]».

Кроме того, житель поведал, что его односельчанам пришлось убегать от ВСУ всеми доступными способами. В частности, он рассказал о случае, когда многодетной семье пришлось вплавь преодолевать несколько рек, несмотря на то, что самому младшему из детей было не больше трех лет.

В конце августа стало известно, что бойцы ВСУ в Курской области лишили жизни трех детей. Замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что ЧП произошло в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны. «Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, им начали стрелять в спину», — заявил военный.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничную Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти и закрепиться на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну как так, Илон? Разве так делается?» Кадыров пожаловался, что Маск отключил его пулеметный Cybertruck

      Российским военным поставили партию ПЗРК «Верба»

      51-летняя Дита фон Тиз показала фигуру в откровенном нижнем белье

      В России предупредили Запад о третьей мировой войне

      Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

      Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи

      Звезда OnlyFans рассказала о самой отвратительной просьбе подписчика

      Постпредство Ливана в ООН указало на одну деталь в ситуации с пейджерами

      Уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии

      Российскую медсестру осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше