Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область носила политический характер

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область носила политический характер. Цели Украины при вторжении на российскую территорию назвал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Смысл и цель были только в одном, цель политического характера — показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало, еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают, к тому же, если не больше», — обозначил глава государства.

По словам Путина, именно вторжение ВСУ на территорию Курской области спровоцировало то, что российские войска оказались в Сумской области. «Это логика того, как складывается противостояние. И из чего складывается», — заключил он.

Ранее Путин рассказал о постоянных атаках ВСУ на Курскую область с помощью артиллерии и беспилотников после ее освобождения. Затем президент также допустил взятие Сум, при этом добавив, что такой задачи перед армией России пока не стоит.