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19:41, 20 июня 2025Россия

Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область носила политический характер
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область носила политический характер. Цели Украины при вторжении на российскую территорию назвал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Смысл и цель были только в одном, цель политического характера — показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало, еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают, к тому же, если не больше», — обозначил глава государства.

По словам Путина, именно вторжение ВСУ на территорию Курской области спровоцировало то, что российские войска оказались в Сумской области. «Это логика того, как складывается противостояние. И из чего складывается», — заключил он.

Ранее Путин рассказал о постоянных атаках ВСУ на Курскую область с помощью артиллерии и беспилотников после ее освобождения. Затем президент также допустил взятие Сум, при этом добавив, что такой задачи перед армией России пока не стоит.

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