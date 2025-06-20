Президент России Путин допустил взятие Сум

Президент России Владимир Путин допустил взятие города Сумы на Украине. Об этом заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — рассказал президент.

Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

Ранее Путин заявил, что русский и украинский народы являются единым целым, «в этом смысле вся Украина — наша». Помимо этого, он добавил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.