Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 20 июня 2025Бывший СССР

Путин допустил взятие Сум

Президент России Путин допустил взятие Сум
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Президент России Владимир Путин допустил взятие города Сумы на Украине. Об этом заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — рассказал президент.

Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

Ранее Путин заявил, что русский и украинский народы являются единым целым, «в этом смысле вся Украина — наша». Помимо этого, он добавил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал угрозы верховному лидеру Ирана

    Путин обвинил Украину в хищении западной помощи

    Путин назвал трагедией ситуацию на Украине

    Путин допустил взятие Сум

    Путин допустил возможность урегулирования конфликта Ирана и Израиля

    Путин рассказал о продвижении Российской Армии в зоне СВО

    Путин ответил на один вопрос фразой «в этом смысле вся Украина наша»

    Путин ответил поговоркой на вопрос о продвижении России в зоне СВО

    Путин назвал потери ВСУ в Курской области

    Отдыхавшая на райском острове туристка загадочно исчезла на моторной лодке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости