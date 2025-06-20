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18:30, 20 июня 2025Бывший СССР

Путин высказался о намерениях России в отношении Украины

Путин: Россия не добивается капитуляции Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия не добивается капитуляции Украины. О намерениях Москвы в отношении Киева высказался президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — заявил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что делегация России готова приехать в Стамбул после 22 июня на переговоры с Украиной. Конкретные сроки не уточнялись.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что согласование дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной ожидается на следующей неделе.

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