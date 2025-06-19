В МИД раскрыли подробности нового раунда переговоров с Украиной

Захарова: Делегация РФ приедет в Стамбул на переговоры с Украиной после 22 июня

Делегация России готова приехать в Стамбул после 22 июня на переговоры с Украиной. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, делегация от Москвы будет в ранее утвержденном составе. Конкретные сроки переговоров уточняются, отметила Захарова.

Дипломат отметила, что Россия будет готова обменяться мнениями о переданных проектах меморандумов по урегулированию конфликта в ходе предстоящих переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Президент США Дональд Трамп абсолютно верно объяснил причину своего отсутствия на переговорах с Украиной в Стамбуле.