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14:09, 19 июня 2025Бывший СССР

В МИД раскрыли подробности нового раунда переговоров с Украиной

Захарова: Делегация РФ приедет в Стамбул на переговоры с Украиной после 22 июня
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Делегация России готова приехать в Стамбул после 22 июня на переговоры с Украиной. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, делегация от Москвы будет в ранее утвержденном составе. Конкретные сроки переговоров уточняются, отметила Захарова.

Дипломат отметила, что Россия будет готова обменяться мнениями о переданных проектах меморандумов по урегулированию конфликта в ходе предстоящих переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Президент США Дональд Трамп абсолютно верно объяснил причину своего отсутствия на переговорах с Украиной в Стамбуле.

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