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11:57, 20 июня 2025Бывший СССР

В Кремле назвали сроки согласования дат новых переговоров с Украиной

Песков: Согласование дат переговоров РФ и Украины ожидается на следующей неделе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Согласование дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной ожидается на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ожидается, что на следующей неделе будут согласованы, и мы с вами предположительно узнаем даты следующего раунда», — отметил представитель Кремля.

По его словам, помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский находится в контакте с визави со стороны Украины.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что делегация России готова приехать в Стамбул после 22 июня на переговоры с Украиной. Конкретные сроки не уточнялись.

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