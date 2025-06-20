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18:40, 20 июня 2025Бывший СССР

Путин назвал всю Украину «нашей»

Путин: Русский и украинский народы — один народ, в этом смысле вся Украина наша
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Русский и украинский народы являются одним народом, «в этом смысле вся Украина — наша». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина — наша», — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

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