Путин назвал всю Украину «нашей»

Путин: Русский и украинский народы — один народ, в этом смысле вся Украина наша

Русский и украинский народы являются одним народом, «в этом смысле вся Украина — наша». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина — наша», — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.