Путин рассказал о постоянных атаках ВСУ на Курскую область

Путин: ВСУ постоянно атакуют Курскую область артиллерией и беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно продолжают атаковать Курскую область с помощью артиллерии и беспилотников после ее освобождения. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Они забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений, причем преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы», — сказал глава государства.

Он также добавил, что из-за атак на приграничный регион Россия вынуждена создавать буферную зону безопасности. Путин также допустил взятие Сум, при этом добавив, что такой задачи перед армией России пока не стоит.

Глава государства заявил, что вторжение в Курскую область носит политический характер. Украина, по его словам, хотела показать, что может что-то, чтобы продолжить получать средства от своих спонсоров.

По последним данным, за май и начало июня ВСУ почти 200 раз пытались прорваться в Курскую область. Украинская армия пыталась прорвать границу России 191 раз. 152 попытки были предприняты пешими группами, 39 — на военной технике. Украина использует в Курской области тактику «жабьих прыжков», которая заключается в атаках малыми группами.