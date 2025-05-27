Дочь убитого ВСУ курского пенсионера рассказала на видео о большой дыре в его животе

СК: Дочь курского пенсионера Григорьева, убитого ВСУ, видела дыру в его животе

Дочь 74-летнего пенсионера из курского села Гоголевка Александра Григорьева, над которым издевались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), опознала его по одежде и останкам. Видео с ней предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах женщина рассказывает, что у отца большая дыра в животе.

Тело пенсионера обнаружили российские военные после взятия под контроль населенного пункта. Экспертиза показала, что россиянин погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинской армией.

Следователи нашли родственников Григорьева и опросили их. Дочь узнала о гибели отца от российских военнослужащих. В конце апреля тело погибшего было эвакуировано и передано семье.

СК установит личности украинских военных, причастных к преступлению, и привлечет их к ответственности.

15 августа 2024 года в сети появились сделанные ВСУ кадры, на которых показано, как они в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его «русской свиньей». Украинские военные выкрикивали в адрес россиянина различные оскорбления и фразы: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». После этих кадров мужчина пропал.