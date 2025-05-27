Установлены причастные к жестокой расправе над пенсионером в Курской области

СК установил причастность ВСУ к убийству пенсионера Григорьева в Курской области

Следователи установили причастность военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) к жестокой расправе над пенсионером в Суджанском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма») и 105 («Убийство») УК РФ.

По версии следствия, в августе 2024 года украинские военными, незаконно вторгшиеся на территорию России, в селе Гоголевка Суджанского района Курской области издевались над пожилым местным жителем, имитируя немецкий акцент. Все это они снимали на видео, которое потом добавили в интернет. Это квалифицировалось как реабилитация нацизма.

После освобождения Гоголевки мужчину обнаружили с признаками насильственной смерти.

Ранее российские следователи при взаимодействии с ФСБ установили причастных к ракетному обстрелу города Льгова в Курской области 22 мая, в результате которого пострадали 16 жителей, среди которых двое детей.