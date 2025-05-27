Установлена причина гибели курского пенсионера после издевательств украинских военных

СК сообщил, что курский пенсионер Григорьев погиб от украинского боеприпаса

Установлены причастные к жестокой расправе над пенсионером в Курской области

Начало событий в новости Установлены причастные к жестокой расправе над пенсионером в Курской области

74-летний пенсионер из курского села Гоголевка Александр Григорьев, над которым издевались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб от боеприпаса ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено российскими военными после взятия под контроль населенного пункта. Экспертиза показала, что россиянин погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинской армией.

Следователи нашли родственников Григорьева и опросили их. Дочь опознала пенсионера по одежде и останкам. Она узнала о гибели отца от российских военнослужащих. В конце апреля тело погибшего было эвакуировано и передано семье.

СК установит личности украинских военных, причастных к преступлению, и привлечет их к ответственности.

15 августа 2024 года в сети появились сделанные ВСУ кадры, на которых показано, как они в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его «русской свиньей». Украинские военные выкрикивали в адрес россиянина различные оскорбления и фразы: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». После этого сообщения мужчина пропал.