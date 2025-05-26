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12:50, 26 мая 2025Силовые структуры

Установлены причастные к обстрелу курского Льгова из HIMARS командиры ВСУ

СК: К обстрелу курского Льгова причастны командир ВСУ Карпуша и его подчиненные
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские следователи при взаимодействии с ФСБ установили причастных к ракетному обстрелу города Льгова в Курской области 22 мая, в результате которого пострадали 16 жителей, среди которых двое детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В совершении преступления, квалифицированного как теракт, причастен командир 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» Вооруженных сил Украины Ростислав Карпуша и подчиненные ему командиры дивизионов Вадим Смирнов и Владимир Керсан. Они ударили тремя ракетами РСЗО HIMARS по гражданским объектам курского города.

Также по приказу Карпуши было обстреляно 1 февраля здание школы-интерната в Судже Курской области.

Силовые структуры России выясняют местонахождение Карпуши, Смирнова и Керсана для их привлечения к уголовной ответственности.

ВСУ атаковали Льгов 22 мая. Под удар попал участок трассы Курск — Рыльск на въезде в город. Пострадали 16 человек, среди них дети 13 и 16 лет.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн. По его данным, повреждения получили 64 частных дома.

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