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14:33, 23 мая 2025Россия

Хинштейн сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Льгову

Врио губернатора Хинштейн: Трое пострадавших при ударе по Льгову в реанимации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Трое пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Льгову в Курской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, пострадавших прооперировали, врачи наблюдают за их состоянием.

«Они в тяжелом, но уже стабильном состоянии (...) Все они в сознании — за ними установлен весь необходимый уход, врачи делают все возможное, чтобы люди скорее пошли на поправку», — сообщил Хинштейн.

Также он добавил, что еще 12 пострадавших при ударе ВСУ человек размещены в обычных палатах.

О том, что ВСУ атаковали Льгов, стало известно 22 мая. Под удар попал участок трассы КурскРыльск на въезде в город. Среди пострадавших есть двое детей 13 и 16 лет.

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