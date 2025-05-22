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19:27, 22 мая 2025Россия

Мирные жители пострадали при массированном ударе ВСУ по Льгову

Врио курского главы Хинштейн: 12 человек пострадали при ударе ВСУ по Льгову
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

При массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Льгову в Курской области пострадали 12 человек. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попала участок трассы КурскРыльск на въезде в город. Среди пострадавших есть двое детей 13 и 16 лет, семь женщин и трое мужчин, отметил чиновник.

«У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча», — написал он. Всех пострадавших на данный момент везут в Курскую областную больницу.

О том, что ВСУ атаковали Льгов, стало известно ранее 22 мая. Изначально появилась информация о ракетном ударе. Официального подтверждения о типе использованного оружия пока нет.

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