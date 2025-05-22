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18:41, 22 мая 2025Россия

Стало известно о ракетном ударе по российскому городу

WarGonzo: ВСУ нанесли ракетный удар по Льгову в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным авторов канала, среди мирного населения есть жертвы. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Остальные подробности пока выясняются, добавили в сообщении.

До этого мэр города Алексей Клемешов опубликовал пост с просьбой гражданам зайти в укрытие. «Льгов громко! Зайдите в укрытие!» — написал он в Telegram.

В этот же день Telegram-канал Mash сообщал о попытке диверсантов ВСУ зайти в Курскую область. Отмечалось, что украинские солдаты направились в сторону госграницы со стороны села Ободы в Сумской области. Операторы беспилотников обнаружили их на подъезде к российскому региону.

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