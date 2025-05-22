Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Курскую область

Mash: Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в Курскую область на квадроциклах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Украинские солдаты направились в сторону госграницы со стороны села Ободы в Сумской области. Операторы беспилотников обнаружили их на подъезде к российскому региону.

По диверсантам ударили из минометов и FPV-дронов. 14 украинских солдат удалось уничтожить около села Веселое, которое находится в пяти километрах от границы.

Накануне стало известно, что жители Брянской области заметили в районе населенного пункта Выгоничи, предположительно спецназ Главного управления разведки Украины. Район, где заметили диверсантов, блокировали, а все дороги перекрыли.