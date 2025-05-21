«РВ»: Спецназ ГУР Украины заметили у населенного пункта Выгоничи под Брянском

Жители Брянской области заметили в районе населенного пункта Выгоничи, предположительно спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации авторов поста, район, где заметили диверсантов, блокировали, а все дороги перекрыли. Сейчас российские пограничники, спецназы ФСБ и Росгвардии, а также бойцы группировки войск «Север» проводят операцию по розыску и уничтожению вероятного противника.

О возможном заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область стало известно 21 мая. Сообщалось, что группу до восьми человек заметили в селе Субботово, что находится на расстоянии примерно 10 километров от населенного пункта Выгоничи.

Ранее появилась информация о новой попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Как стало известно, рано утром из Павловки Сумской области в направлении российского поселка Новый Путь выдвинулись штурмовые группы на трех боевых машинах пехоты и бронетранспортере, но были встречены огнем Российской армии.