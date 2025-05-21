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10:43, 21 мая 2025Россия

Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область после приезда Путина в регион

ВСУ пытались прорваться в Курскую область после приезда Путина в регион
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / File Photo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду, 21 мая, пытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Вечером во вторник, 20 мая, в Курскую область прибыл президент России Владимир Путин. Он провел встречу с волонтерами, главами муниципалитетов и врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Регион глава государства впервые посетил после его освобождения в конце апреля.

«В 4 утра из Павловки (Сумская область) в направлении нашего поселка Новый Путь враг бросил штурмовые группы на трех БМП, в том числе "Брэдли", и одном БТР "Страйкер"», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что ВС России ударили по бронетехнике противника и полностью уничтожили две бронемашины, третью — повредили. Экипаж бронетранспортера ВСУ сбежал вглубь территории Украины. Прорыва государственной границы допущено не было.

Путин, оценивая обстановку в курском приграничье, назвал ее сложной даже после освобождения региона от ВСУ. Он также заявлял, что противник все еще предпринимает попытки продвинуться к границе России, но это — «отдельная тема».

ЖЗЛ
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