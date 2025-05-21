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08:50, 21 мая 2025Россия

Путин посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения

Путин посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Президент России Владимир Путин вечером во вторник, 20 мая, посетил Курскую область. Это произошло впервые с момента ее полного освобождения, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске. В ней также приняли участие врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, Президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — говорится в сообщении.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у границы. Приграничные районы региона находились в оккупации ВСУ с августа 2024 года. Как докладывал глава Генштаба Валерий Герасимов, Украина в боях под Курском потеряла 76 тысяч солдат.

Путин до этого посещал Курскую область 12 марта — это был первый его приезд в регион с момента вторжения ВСУ. Глава государства в камуфляжной форме посетил пункт управления группировкой войск. В Кремле заявляли, что Путин сам принял решение о поездке в Курскую область.

ЖЗЛ
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