В Кремле ответили на вопрос о решении Путина посетить Курскую область

Песков о решении Путина посетить Курскую область: Он сам принял решение

Президент России Владимир Путин сам принял решение поехать в Курскую область, где в приграничных районах с августа 2024 года продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом, отвечая на вопрос о посещении региона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это президент избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса, Поэтому, естественно, он сам принимает решение в русле того, что считает целесообразным на данный текущий момент», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что все решения Путина беспрекословно выполняются.