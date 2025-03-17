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13:34, 17 марта 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о решении Путина посетить Курскую область

Песков о решении Путина посетить Курскую область: Он сам принял решение
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сам принял решение поехать в Курскую область, где в приграничных районах с августа 2024 года продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом, отвечая на вопрос о посещении региона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это президент избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса, Поэтому, естественно, он сам принимает решение в русле того, что считает целесообразным на данный текущий момент», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что все решения Путина беспрекословно выполняются.

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