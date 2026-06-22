Собянин: Силы ПВО сбили 80 летевших на Москву беспилотников

Число летевших на Москву беспилотников достигло 80. Их сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Сообщается, что за 40 минут — в период с 9:20 до 10:00 — были уничтожены еще 10 дронов, направлявшихся в сторону столицы. До этого было известно о 70 сбитых беспилотниках с начала суток.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил Собянин.

Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ 18 июня. Тогда в общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили более 190 вражеских беспилотников за ночь.

Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на 22 июня сбили 301 украинский беспилотник. Атакам подверглись 14 областей.