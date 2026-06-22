Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 22 июня 2026Россия

Число летевших на Москву беспилотников достигло 80

Собянин: Силы ПВО сбили 80 летевших на Москву беспилотников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Число летевших на Москву беспилотников достигло 80. Их сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Сообщается, что за 40 минут — в период с 9:20 до 10:00 — были уничтожены еще 10 дронов, направлявшихся в сторону столицы. До этого было известно о 70 сбитых беспилотниках с начала суток.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил Собянин.

Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ 18 июня. Тогда в общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили более 190 вражеских беспилотников за ночь.

Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на 22 июня сбили 301 украинский беспилотник. Атакам подверглись 14 областей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо высказался о решении главы Евросовета установить контакты с Россией

    Число летевших на Москву беспилотников достигло 80

    Два десятка украинских дронов сбили за утро на подлете к Москве

    Оценены шансы Австрии отобрать очки у Аргентины в матче ЧМ-2026

    Россияне стали чаще страдать из-за редкого заболевания в разгар рабочего дня

    12-летняя девочка поймала крупную рыбу и побила установленный сестрой рекорд

    Доктор Мясников предупредил о приводящем к смерти за секунды состоянии

    США поразили судно в Карибском море

    Россияне признались в страхе длительных перелетов

    ФСБ разоблачила вербовавшего россиян 21-летнего агента украинских спецслужб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok