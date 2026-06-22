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09:14, 22 июня 2026Россия

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло до 70
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Число сбитых за ночь и утро на подлете к Москве беспилотников возросло до 70. Такие данные приводит мэр российской столицы Сергей Собянин в «Максе».

В последнем посте он отметил, что удалось отразить атаку еще трех вражеских дронов. Как заверил Собянин, специалисты экстренных служб начали работу на местах падений обломков беспилотных устройств.

Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

До этого говорилось о свыше 55 уничтоженных беспилотниках на подлете к столице.

18 июня Москва подверглась массированному налету дронов, над городом ликвидировали более 190 устройств. В результате попадания одного из беспилотников загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.

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