Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло до 70

Число сбитых за ночь и утро на подлете к Москве беспилотников возросло до 70. Такие данные приводит мэр российской столицы Сергей Собянин в «Максе».

В последнем посте он отметил, что удалось отразить атаку еще трех вражеских дронов. Как заверил Собянин, специалисты экстренных служб начали работу на местах падений обломков беспилотных устройств.

Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

До этого говорилось о свыше 55 уничтоженных беспилотниках на подлете к столице.

18 июня Москва подверглась массированному налету дронов, над городом ликвидировали более 190 устройств. В результате попадания одного из беспилотников загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.