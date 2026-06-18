Раскрыта обстановка на загоревшемся после атаки ВСУ Московском нефтезаводе

Собянин сообщил, что пожар на Московском НПЗ локализован

На территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), загоревшегося после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), производится тушение оставшегося очага пожара. Обстановку на объекте раскрыл мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, — написал он. — На заводе пострадавших нет».

16 июня МНПЗ также был поврежден беспилотником ВСУ. Тогда столицу атаковали по меньшей мере 60 украинских дронов. Возгорание потушили в течение утра.

Утром 18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной Собяниным, средства противовоздушной обороны сбили более 190 беспилотников. В Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.