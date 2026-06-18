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14:57, 18 июня 2026Россия

Раскрыта обстановка на загоревшемся после атаки ВСУ Московском нефтезаводе

Собянин сообщил, что пожар на Московском НПЗ локализован
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), загоревшегося после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), производится тушение оставшегося очага пожара. Обстановку на объекте раскрыл мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, — написал он. — На заводе пострадавших нет».

16 июня МНПЗ также был поврежден беспилотником ВСУ. Тогда столицу атаковали по меньшей мере 60 украинских дронов. Возгорание потушили в течение утра.

Утром 18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной Собяниным, средства противовоздушной обороны сбили более 190 беспилотников. В Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

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