За несколько часов более 55 украинских БПЛА уничтожили на подлете к Москве

Собянин: ПВО уничтожила 58 украинских БПЛА, летевших на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 июня вновь пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Москву. Об отражении атаки вражеских дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.

Почти с трех часов ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны было уничтожено 58 вражеских беспилотника.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях на земле и о пострадавших не было.

Ранее ВСУ атаковали Керченский полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о погибших и пострадавших в результате вражеского удара.

Из-за атаки с 21 июня временно не будут осуществляться паромные перевозки через Керченскую переправу.