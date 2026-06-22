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04:24, 22 июня 2026Россия

За несколько часов более 55 украинских БПЛА уничтожили на подлете к Москве

Собянин: ПВО уничтожила 58 украинских БПЛА, летевших на Москву
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 июня вновь пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Москву. Об отражении атаки вражеских дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.

Почти с трех часов ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны было уничтожено 58 вражеских беспилотника.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях на земле и о пострадавших не было.

Ранее ВСУ атаковали Керченский полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о погибших и пострадавших в результате вражеского удара.

Из-за атаки с 21 июня временно не будут осуществляться паромные перевозки через Керченскую переправу.

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