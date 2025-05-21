Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 21 мая 2025Россия

Путин назвал сложной обстановку в курском приграничье после его освобождения

Путин: Обстановка в курском приграничье после освобождения остается сложной
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Обстановка в приграничных районах Курской области, которые были освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ), по прежнему остается сложной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной», — сказал глава государства.

Он также добавил, что после освобождения региона от ВСУ противник все еще предпринимает попытки продвинуться к границе России. Он назвал попытки атак украинских военных «отдельной темой» и не привел никаких других данных о ситуации.

Путин прибыл в Курскую область впервые с момента ее полного освобождения вечером 20 мая. Он провел встречу с волонтерами, главами муниципалитетов и врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения и порассуждал об идиотах в ВСУ. О чем еще говорил президент?

    В России заявили о технической готовности к современной войне

    Похитившая 10 миллионов экс-ректор российского вуза стала фигуранткой еще одного дела

    Путин наградил вывозившего жителей из-под обстрелов курского чиновника

    В Казахстане высказались о позиции Украины по атакам на объекты КТК

    Задержание собиравшего информацию о российских ПВО украинского агента показали на видео

    Китай выступил против новых антироссийских санкций ЕС

    Россиянам назвали способ правильно спать днем

    В США заявили о дипломатической победе Путина в разговоре с Трампом

    ФСБ раскрыла аферу с гособоронзаказом на подшипниковых заводах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости