Путин назвал сложной обстановку в курском приграничье после его освобождения

Путин: Обстановка в курском приграничье после освобождения остается сложной

Обстановка в приграничных районах Курской области, которые были освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ), по прежнему остается сложной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной», — сказал глава государства.

Он также добавил, что после освобождения региона от ВСУ противник все еще предпринимает попытки продвинуться к границе России. Он назвал попытки атак украинских военных «отдельной темой» и не привел никаких других данных о ситуации.

Путин прибыл в Курскую область впервые с момента ее полного освобождения вечером 20 мая. Он провел встречу с волонтерами, главами муниципалитетов и врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.