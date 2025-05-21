Путин заявил о попытках ВСУ продвигаться к границе России

Президент Путин: ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще пытаются двигаться в сторону границы России. Об этом во время поездки в Курскую область и встречи с волонтерами заявил президент России Владимир Путин, видео мероприятия опубликовано в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

Глава государства отметил, что попытки ВСУ продвигаться к российской границе — «отдельная тема».

Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 мая диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины пыталась прорваться на территорию России.

Вечером 20 мая российский лидер посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения.