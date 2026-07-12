Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:29, 12 июля 2026Россия

Собянин сообщил о перехвате летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил о пяти беспилотниках, сбитых на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Max.

Он уточнили, что было уничтожено пять дронов, летевших на столицу. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 41 украинского беспилотника над территорией страны. Дроны сбили над Крымом, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, над территорией Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ разместили склад с боеприпасами у жилых домов под Киевом. Зеленский признал нарушения и пообещал наказать виновных
    Россиянам назвали признаки поддельных сообщений от банков, госорганов и служб доставки
    Собянин сообщил о перехвате летевших на Москву беспилотников
    В США назвали главного проигравшего от срыва мира с Ираном
    В США описали положение Украины словами «конец уже близко»
    В России начнут действовать новые правила для врачей скорой помощи
    В США выступили с обвинением в адрес Европы из-за России
    Врач назвала причины раннего облысения у мужчин
    Названы четыре самые популярные схемы обмана при продаже авто
    Причину теракта в Монако связали с борьбой Зеленского и Залужного
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok