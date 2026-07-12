Собянин сообщил о перехвате летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил о пяти беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Max.

Он уточнили, что было уничтожено пять дронов, летевших на столицу. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 41 украинского беспилотника над территорией страны. Дроны сбили над Крымом, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, над территорией Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.