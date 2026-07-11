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21:28, 11 июля 2026Россия

ВСУ попытались ударить по Крыму

Минобороны: Средства ПВО перехватили 41 беспилотник ВСУ над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует Минобороны России.

Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) также перехватили украинские дроны над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, над территорией Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки атак были предприняты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Всего уничтожен 41 беспилотник.

Ранее в Белгородской области мужчине оторвало руку из-за удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал служебный микроавтобус в районе хутора Первомайский Волоконовского округа, в результате удара у мужчины — травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины.

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