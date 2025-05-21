Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 21 мая 2025Россия

Путин назвал противника России после приезда в Курскую область

Путин: Россия сражается с неонацистами в лице ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Россия сражается с неонацистами в лице Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противника России президент Владимир Путин назвал после приезда в Курскую область, его цитирует ТАСС.

На встрече с президентом России один из ее участников рассказал, что ВСУ атакуют памятники, нанося удары с помощью беспилотников. По его словам, особенно украинские бойцы активизируются, когда на месте появляются волонтеры.

«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», — ответил Путин.

Путин вечером во вторник, 20 мая, посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения. Глава государства провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные приказы». На Украине разгорелся скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ. В Раде требуют уволить Сырского

    Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

    Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

    Российский аэропорт снял ограничения на полеты

    Непереносимость кошками лактозы объяснили

    Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО

    Путин порассуждал об идиотах в ВСУ

    Путин назвал ключевое направление для российских военных

    Власти Украины признали удар по скоплению военных в Сумской области

    16-летнюю дочь Юлии Пересильд застали за поцелуем с популярным певцом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости