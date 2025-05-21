Путин: Россия сражается с неонацистами в лице ВСУ

Россия сражается с неонацистами в лице Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противника России президент Владимир Путин назвал после приезда в Курскую область, его цитирует ТАСС.

На встрече с президентом России один из ее участников рассказал, что ВСУ атакуют памятники, нанося удары с помощью беспилотников. По его словам, особенно украинские бойцы активизируются, когда на месте появляются волонтеры.

«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», — ответил Путин.

Путин вечером во вторник, 20 мая, посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения. Глава государства провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске.