В США назвали главного проигравшего от срыва мира с Ираном

Politico: Вэнс будет главным проигравшим при срыве договоренностей США и Ирана

Вина за срыв мирного соглашения с Ираном с большой вероятностью ляжет на вице-президента США Джей Ди Вэнса как на центральную фигуру в переговорах с Тегераном. Главного проигравшего от провала урегулирования назвало издание Politico.

«Он — тот, кто больше всего рискует потерять. Этот меморандум, скорее всего, окажется проигрышным, а это его [проект]», — сообщил бывший чиновник администрации президента США Дональда Трампа.

По его мнению, нарушение перемирия между США и Ираном было неизбежно, поскольку меморандум не урегулировал два главных вопроса — контроль над Ормузским проливом и связь войны в Ливане с нормализацией ситуации в проливе.

Ранее вооруженные силы США вновь атаковали Иран. Удары наносятся по иранским целям в районе Ормузского пролива. Целями атаки стали системы ПВО, радиолокационные станции, а также места хранения и запуска ракет и беспилотников.