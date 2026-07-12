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07:03, 12 июля 2026Бывший СССР

Украинские силовики начали угрожать семьям дезертиров

Пленный из ВСУ Христонько: Силовики на Украине угрожают забрать детей из семей дезертиров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Украинские силовики применяют тактику угроз в отношении семей военных, дезертировавших из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представители структур обещают, что заберут у их родных детей, чтобы отправить в детский дом, заявил журналистам РИА Новости пленный 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько.

Как отметил он, после принудительной мобилизации ему пришлось сбежать домой из учебного центра. К нему пришли силовики с бумагами, угрожая тем, что оставят ребенка без родителей.

«Закон так и есть: если ты воевать не идешь, забирают несовершеннолетнего в детдом», — рассказал пленный.

Ранее на Украине силовики открыли охоту на участников бунта против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). По данным украинских СМИ, к поиску участников акции подключились не только сотрудники силовых структур, но и неизвестные активисты.

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