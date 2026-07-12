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06:18, 12 июля 2026Россия

В России начнут действовать новые правила для врачей скорой помощи

Власов: С 1 сентября врачи скорой помощи в России будут работать по новому стандарту
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В России медики «скорой» начнут работать по-новому уже с 1 сентября. Начнет действовать профессиональный стандарт, о чем в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Обновленные правила гласят, что сотрудники медбригады смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача, отметил Власов.

С начала осени функционал врача скорой помощи при ЧС расширится и будет включать в себя не только оказание экстренной помощи и доставку пациента в стационар, но и быстрое принятие сложных клинических решений, оценку состояния человека. Кроме того, медики должны будут определять дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — заключил Власов.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в РФ обновились условия допуска к работе в скорой помощи. Наравне с этим поменялись и требования к знаниям и навыкам врача, отметил парламентарий.

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