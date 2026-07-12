В России начнут действовать новые правила для врачей скорой помощи

Власов: С 1 сентября врачи скорой помощи в России будут работать по новому стандарту

В России медики «скорой» начнут работать по-новому уже с 1 сентября. Начнет действовать профессиональный стандарт, о чем в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Обновленные правила гласят, что сотрудники медбригады смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача, отметил Власов.

С начала осени функционал врача скорой помощи при ЧС расширится и будет включать в себя не только оказание экстренной помощи и доставку пациента в стационар, но и быстрое принятие сложных клинических решений, оценку состояния человека. Кроме того, медики должны будут определять дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — заключил Власов.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в РФ обновились условия допуска к работе в скорой помощи. Наравне с этим поменялись и требования к знаниям и навыкам врача, отметил парламентарий.