В Госдуме рассказали о новой функции врача скорой помощи

Леонов: Врач скорой помощи сможет принимать вне медорганизации в случае ЧС

В России внедрили новый профессиональный стандарт врача скорой помощи. Теперь специалист сможет оказывать медицинскую помощь вне медорганизации во время чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этой функции рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости.

Он разъяснил, что для осуществления данной функции предусмотрены семь конкретных трудовых действий. Речь идет о медицинской сортировке пострадавших, координации работы медподразделений в статусе первой прибывшей бригады, взаимодействии с экстренными службами и организации эвакуации.

Леонов подчеркнул, что поменялись и требования к знаниям и навыкам врача. Специалист должен понимать критерии чрезвычайной ситуации, алгоритмы сбора и передачи информации, положения о Всероссийской службе медицины катастроф, уметь проводить сортировку пациентов и обосновывать выбор медицинской организации для дальнейшей эвакуации, перечислил парламентарий.

Также обновились условия допуска к работе. Если в прошлом требовалась аккредитация по специальности «Скорая медицинская помощь» после ординатуры, то теперь достаточно сертификата специалиста или аккредитации по направлениям «Лечебное дело» либо «Педиатрия», уточнил глава комитета Госдумы по охране здоровья.

До этого Леонов рассказал, что выпускники медвузов сами будут выбирать учреждения для отработки.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку с наставником после окончания учебы

Осенью прошлого года в России приняли изменения, затронувшие распределение обязанностей между медицинскими работниками. Так, с 1 сентября 2025 года медицинским организациям позволили передавать фельдшерам часть врачебных функций — в том числе проведение осмотров пациентов с установленными диагнозами, снятие ЭКГ и выписку рецептов на ряд препаратов.