Путин подписал закон о целевом обучении одной категории студентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что поправки направлены на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения.

Теперь будущие медики и фармацевты, проходящие обучение за счет государства, будут обязаны заключать договоры с конкретными заказчиками, среди которых могут быть медицинские организации или госведомства.

Документ также затрагивает органы государственной власти в сфере охраны здоровья. Теперь они будут обязаны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества.

Ранее врачи в России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников. К негативным последствиям респонденты отнесли нарушение конституционных прав, а также работу «для галочки», при которой не будет оказываться качественная помощь.