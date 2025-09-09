В России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

РБК: В России врачи заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

В России врачи заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников. РБК сделал такие выводы, ознакомившись с результатами опроса «Справочника врача». В Минздраве же уверяют, что проект формировался с учетом предложений граждан и профессиональных сообществ.

К негативным последствиям медики-респонденты отнесли нарушение конституционных прав (25 процентов), а также работу «для галочки», которая не будет приносить качественной помощи (еще 25 процентов).

Половина из одобривших инициативу пояснили, что самостоятельно молодые врачи никогда не поедут в далекие села, маленькие города, где нужны кадры для развития. Еще четверть из числа сторонников меры подчеркнули, что обязательная отработка дает шанс наработать врачебный опыт и даже продвинуться по карьерной лестнице.

В Минздраве, в свою очередь, выразили уверенность, что законопроект формировался не только на основе позиций ведомств и региональных властей, но и с учетом поступивших заявок от граждан и профессиональных сообществ. В ведомстве добавили, что в документ еще могут внести поправки на этапе его рассмотрения Госдумой во втором чтении.

В конце августа Минздрав призвал сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми. Кроме того, было предложено обязать студентов-целевиков выплачивать компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.

Еще раньше сообщалось, что в России каждая пятая медсестра увольняется в первый год работы. В лидерах по числу уволившихся медиков оказались республики Тыва (42 процента), Алтай (41 процент), Калмыкия (34 процента), Бурятия (33 процента) и Курганская область (32 процента).