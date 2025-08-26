В России призвали сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми

В Минздраве России призвали сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми, передает ТАСС.
Кроме того, в ведомстве предложили обязать студентов-целевиков выплачивать компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.
До этого Минздрав предлагал не допускать молодых медиков к периодической аккредитации без трехлетнего стажа в государственной больнице.
Согласно информации министерства, 35 процентов выпускников вузов и 40 процентов выпускников колледжей не работают в государственных клиниках. Подобная тенденция говорит о снижении доступности бесплатной медпомощи.
Ранее сообщалось, что в России каждая пятая медсестра увольняется в первый год работы.
В лидерах по числу уволившихся медиков оказались республики Тыва (42 процента), Алтай (41 процент), Калмыкия (34 процента), Бурятия (33 процента) и Курганская область (32 процента).