В России призвали сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми

В Минздраве России призвали сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми, передает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве предложили обязать студентов-целевиков выплачивать компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.

До этого Минздрав предлагал не допускать молодых медиков к периодической аккредитации без трехлетнего стажа в государственной больнице.

Согласно информации министерства, 35 процентов выпускников вузов и 40 процентов выпускников колледжей не работают в государственных клиниках. Подобная тенденция говорит о снижении доступности бесплатной медпомощи.

Ранее сообщалось, что в России каждая пятая медсестра увольняется в первый год работы.

В лидерах по числу уволившихся медиков оказались республики Тыва (42 процента), Алтай (41 процент), Калмыкия (34 процента), Бурятия (33 процента) и Курганская область (32 процента).