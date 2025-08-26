Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 26 августа 2025Россия

В России призвали сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми

Минздрав призвал сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Минздраве России призвали сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми, передает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве предложили обязать студентов-целевиков выплачивать компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.

До этого Минздрав предлагал не допускать молодых медиков к периодической аккредитации без трехлетнего стажа в государственной больнице.

Согласно информации министерства, 35 процентов выпускников вузов и 40 процентов выпускников колледжей не работают в государственных клиниках. Подобная тенденция говорит о снижении доступности бесплатной медпомощи.

Ранее сообщалось, что в России каждая пятая медсестра увольняется в первый год работы.

В лидерах по числу уволившихся медиков оказались республики Тыва (42 процента), Алтай (41 процент), Калмыкия (34 процента), Бурятия (33 процента) и Курганская область (32 процента).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Названа причина смерти звезды «Склифосовского» Аптовцева

    Мерц пригрозил России

    Макрона захотели отстранить от власти

    Трампа заподозрили в подготовке энергетической сделки с Россией

    Стало известно о планах Индии урезать закупки российской нефти

    Беспилотник в небе над российским мегаполисом сняли на видео

    Украденную нацистами картину нашли на другом конце света благодаря сайту риелтора

    Расправу над милиционером в российском регионе раскрыли спустя 19 лет

    Вероятность скорого расширения ЕС оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости