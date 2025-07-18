Раскрыто число увольняющихся в первый год работы медиков в России

Минздрав: В России каждая пятая медсестра увольняется в первый год работы

В России каждая пятая медсестра уходят в первый год работы. Число увольняющихся медиков раскрыла заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова, передает ТАСС.

«Мы с пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 тысяч почти 15 тысяч, или 21 процент медицинских сестер проработали меньше года и уволились», — отметила чиновница.

Согласно приведенной ею статистике, лидируют по числу уволившихся медиков республики Тыва (42 процента), Алтай (41 процент), Калмыкия (34 процента), Бурятия (33 процента) и Курганская область (32 процента).

Ранее в России заявили о нехватке акушеров-гинекологов и неонатологов в государственных медицинских учреждениях. По состоянию на август 2024 года, кадровый дефицит составлял от 8,5 тысячи до 11,5 тысячи медиков.