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21:40, 19 августа 2024Россия

В России заявили о нехватке акушеров-гинекологов и неонатологов

«Медвестник»: в России не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В российских государственных медицинских учреждениях не хватает более пяти тысяч акушеров-гинекологов и неонатологов. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на Российское общество акушеров-гинекологов.

По данным первого вице-президента общества Геннадия Сухих, на текущий момент вакантными остаются 5397 ставок акушера-гинеколога для амбулаторной службы (3663) и врача-неонатолога (1734). При этом с учетом акушерок кадровый дефицит составляет от 8,5 тысячи до 11,5 тысячи медиков.

Кроме того, в обществе отметили, что в Магаданской и Костромской областях, Камчатском крае, Ненецком, Еврейском и Чукотском автономных округах не хватает перинатальных центров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, где поручил, в частности, повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 2030 года.

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      Марина Совина
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