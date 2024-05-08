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07:07, 8 мая 2024Россия

Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в России

Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в России к 2030 году

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, где поручил, в частности, повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 2030 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей», — говорится в тексте указа.

Путин также поручил увеличить среднюю продолжительность жизни в России. Так, через шесть лет к 2030 году она должна составить 78 лет, к 2036 году — 81 год.

В 2023 году в России суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум, следует из предварительной оценки Росстата. Более низкий коэффициент в последний раз фиксировали в 2006 году — 1,31. При этом число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину, напротив, возросло.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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