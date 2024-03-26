Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России

РБК: суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41 в 2023 году

В 2023 году в России суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум. Это следует из предварительной оценки Росстата, пишет РБК.

Показатель по сравнению с 2022 годом снизился незначительно — тогда он составил 1,42. При этом по итогам 2023 года он стал минимальным за 17 лет. Более низкий коэффициент в последний раз фиксировали в 2006 году — 1,31. При этом число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину, напротив, возросло.

Как указали в пресс-службе Минтруда, на рождаемость в России влияет целый ряд факторов, среди которых численность населения в репродуктивном возрасте, уровень доходов, социокультурные установки, меры государственной поддержки и ситуативные факторы. Тенденция на снижение коэффициента рождаемости замедлилась, подчеркнули в ведомстве, добавив, что на протяжении более чем пяти лет устойчивой остается тенденция к росту третьих и последующих рождений.

Из данных Росстата следует, что суммарный коэффициент рождаемости достигал своего максимума за новейшую историю в 2015 году и составлял 1,78. С тех пор он демонстрировал снижение.

Средний показатель рождаемости — показатель, который иллюстрирует, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода с 15 до 50 лет. Он характеризует средний уровень рождаемости в стране в определенном календарном периоде.

Ранее Росстат отчитывался о снижении естественной убыли населения. Она в 2023 году, по подсчетам статистической службы, снизилась на 17,4 процента по сравнению с 2022-м годом. Число родившихся за прошлый год снизилось на 3,2 процента (1,264 миллиона), ушли из жизни 1,76 миллиона россиян, это на 7,6 процента ниже показателя 2022 года.

